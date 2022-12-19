У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)

Зранку 19 грудня росіяни вкотре обстріляли міста України . Унаслідок цього пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та є двоє потерпілих.

На місце обстрілів відразу прибули працівники ДСНС для боротьби із наслідками влучань. Героїчними фото поділилися на сторінці служби порятунку у Facebook .

Як ДСНС борються із вогнем

Через ранковий обстріл було зруйновано приватні будинки та пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На місцях спалахнули пожежі, боротися з якими приїхали герої без зброї - працівники ДСНС.

ДСНС борються із наслідками обстрілів (фото: facebook.com/petrovpavelp)

"Нічна атака на столицю та Київську область. Підрозділи на місцях. Працюємо та ліквідовуємо наслідки. Ось так росіяни привітали наших дітей зі святом", - прокоментував ситуацію один із пожежників.

ДСНС борються із наслідками обстрілів (фото: facebook.com/petrovpavelp)

У коментарях до допису користувачі дякують рятувальникам за роботу та називають росіян негідниками.