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У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 11:44
У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото) Пожежник ДСНС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлія Гаюк

Зранку 19 грудня росіяни вкотре обстріляли міста України. Унаслідок цього пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та є двоє потерпілих.

На місце обстрілів відразу прибули працівники ДСНС для боротьби із наслідками влучань. Героїчними фото поділилися на сторінці служби порятунку у Facebook.

Як ДСНС борються із вогнем

Через ранковий обстріл було зруйновано приватні будинки та пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На місцях спалахнули пожежі, боротися з якими приїхали герої без зброї - працівники ДСНС.

У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)

ДСНС борються із наслідками обстрілів (фото: facebook.com/petrovpavelp)

"Нічна атака на столицю та Київську область. Підрозділи на місцях. Працюємо та ліквідовуємо наслідки. Ось так росіяни привітали наших дітей зі святом", - прокоментував ситуацію один із пожежників.

У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)

ДСНС борються із наслідками обстрілів (фото: facebook.com/petrovpavelp)

У коментарях до допису користувачі дякують рятувальникам за роботу та називають росіян негідниками.

У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів у Києві та області діють екстрені відключення світла.

Олексій Данілов також розповів, чи варто українцям чекати на обстріли в новорічну ніч.

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