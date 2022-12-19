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В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 11:44
В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото) Пожарный ГСЧС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлия Гаюк

Утром 19 декабря россияне в очередной раз обстреляли города Украины. В результате повреждены частные жилые дома, объекты критической инфраструктуры и двое пострадавших.

На место обстрелов сразу прибыли работники ГСЧС для борьбы с последствиями попаданий. Героическими фото поделились на странице службы спасения в Facebook.

Как ГСЧС борются с огнем

Из-за утренних обстрелов были разрушены частные дома и повреждены объекты критической инфраструктуры. На местах вспыхнули пожары, бороться с которыми приехали герои без оружия - работники ГСЧС.

В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)

ГСЧС борются с последствиями обстрелов (фото: facebook.com/petrovpavelp)

"Ночная атака на столицу и Киевскую область. Подразделения на местах. Работаем и ликвидируем последствия. Вот так россияне поздравили наших детей с праздником", - прокомментировал ситуацию один из пожарных.

В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)

ГСЧС борются с последствиями обстрелов (фото: facebook.com/petrovpavelp)

В комментариях к сообщению пользователи благодарят спасателей за работу и называют россиян негодяями.

В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)

Напомним, что в результате обстрелов в Киеве и области действуют экстренные отключения света.

Алексей Данилов также рассказал, стоит ли украинцам ждать обстрелов в новогоднюю ночь.

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Киев ГСЧС Обстріл