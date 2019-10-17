Друзі Заворотнюк розповіли правду про стан актриси

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від страшної недуги

Анастасія Заворотнюк, якій діагностували злоякісну пухлину головного мозку, продовжує лікування в клініці, яка займається реабілітацією після курсів хіміотерапії. Друзі актриси розповіли про те, як проходить лікування актриси, пишуть росЗМІ.

За словами інсайдерів, в клініці, в якій Анастасія Заворотнюк лежала з 13 вересня, їй провели операцію, що пройшла успішно. І незважаючи на страшні чутки про смерть "Зірки моєї прекрасної няні", вона йде на поправку.

Варто відзначити, що сім'я актриси, якій набридли маніпуляції недобросовісних ЗМІ, нещодавно почала висловлюватися про її здоров'я. Принаймні вони підтвердили, що хвороба є. Крім того рідні спростували чутки про кому, прекоматозний стан і параліч.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Тепер же з'явилася обнадійлива інформація про те, що Настя відновлюється, і після операції їй стало набагато краще.

"Насправді вона відновлюється, проходить реабілітацію, у тому числі в басейні", - повідомило джерело.

Також з'явилася інформація, що під час планування вагітності, актрисі проводили повне обстеження, в тому числі і МРТ мозку. Але два роки тому томографія не виявила жодних слідів пухлини.