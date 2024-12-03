Як змінилася дружина Усика після народження четвертої дитини (фото)

21 грудня відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство світу у хевівейті за версіями WBC, WBA та WBO. На поєдинках українського спортсмена часто його підтримує його дружина Катерина, яка у січні цього року подарувала чоловікові четверту дитину - доньку Марію.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися, як змінилася Катерина Усик за останній рік та як вона виглядає сьогодні.

Під час четвертої вагітності дружина знаменитості запостила декілька фото з животиком, що округлився. Для однієї із фотосесій вона обрала total black look - чорний брючний костюм, який доповнила топом.

Катерина Усик під час вагітності (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для ще однієї зйомки вона приміряла кежуал-образ із бежевим тренчем, білою футболкою та брюками. Свій лук вона доповнила природним макіяжем і розпущеним волоссям.

Як дружина Усика виглядала під час вагітності (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

У січні 2024 року стало відомо, що дружина боксера народила четверту дитину - доньку. Радісну звістку повідомив ведучий Слава Дьомін. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram він поділився, що донька пари з'явилася на світ в одному зі столичних пологових будинків. Вага новонародженої - майже 5 кг, зріст 58 см.

Після народження доньки Катерина опублікувала фото на честь Міжнародного жіночого дня. На ньому вона позувала в короткій сукні-туніці на фоні моря.

Катерина Усик після пологів (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Обіймай себе міцно. Бути мамою, бути жінкою! Любити свою сім'ю, народжувати нових людей, турбуватися про себе та насолоджуватися життям", - підписала вона світлини.

Вона також показала, як виглядає її фігура через декілька місяців після четвертих пологів.

Катерина Усик після пологів (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Потім дружина Усика порадувала підписників новими фото на честь свого дня народження у травні. Вона написала, що це її перший день народження як матері 4-х дітей.

Для святкової фотосесії вона обрала образ із білою сукнею на бретельках і без макіяжу, показавши таким чином природну красу.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Потім вона порадувала фолловерів фото із 4-місячною донькою Марією. На одному фото Катерина Усик тримає свою четверту дитину на руках, а на другій - начебто підкидає Марію. Швидше за все, світлини були зроблені під час чергової прогулянки з малечею.

Катерина Усик із донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Влітку 2024 вона опублікувала кілька фото з відпочинку, де позувала в купальнику і коротких шортах. Судячи з усього, вона швидко повернулася у форму після четвертих пологів.

Дружина Олександра Усика влітку (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

У вересні пара відсвяткувала 15 років спільного життя. З цієї нагоди боксер зворушливо звернувся до дружини, подякував за підтримку у всіх його справах та починаннях та те, що Катерина завжди говорить йому правду. Катерина у свою чергу написала короткий пост у своєму блозі та виставила спільне фото.

Катерина та Олександр Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Також дружина боксера показала кілька фото зі святкування річниці весілля. На них вона постала в короткій сукні, розшитій бісером, а також і з масивними сережками та намистом на шиї.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

36-річна дружина знаменитості, зважаючи на все, вже прийшла у свою допологову форму.

Нагадаємо, Олександр та Катерина одружилися у 2009 році. З майбутньою дружиною він познайомився ще під час навчання у школі.

Пара виховує чотирьох дітей: доньку Єлизавету (2010 р. н.), сина Кирила (2013 р. н.), сина Михайла (2015 р. н.) та доньку Марію (2024 р. н.).