Дружина Усика показала, як він виглядає після переможного бою з Ф'юрі (фото)

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у бою сторіччя , а його дружина Катерина показала, як він виглядає після реваншу. Обраниця боксера ніжно його привітала та розмістила одразу декілька спільних кадрів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram дружини Усика.

Як виглядає Усик після бою

Дружина боксера підтримувала його та дивилася бій, у важливий для чоловіка момент вона була поруч. Катерина намагається не пропускати бої обранця.

А після реваншу дружина Усика опублікувала фото, які було зроблено вже не на ринзі.

Усик та його дружина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Вітаю Україну з перемогою. Кохаю", - написала вона.

Як виглядає Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усик попри те, що під час бою Ф'юрі все ж декілька раз поцілив йому по обличчю, мав бадьорий вигляд.

На фото дружина боксера ніжно його обіймала та цілувала, а сам він тримав її за руку. Помітно, що під оком в Усика з'явився набряк, а на руці було "звезено" шкіру. Втім, важко уявити бій, особливо переможний, без травм та наслідків.

Олександр Усик та його дружина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Бій-реванш Усика та Ф'юрі - що відомо

В травні український боксер переміг британця на рингу. Але потім стало відомо, що Усик та Ф'юрі зустрінуться ще раз - буде реванш. І в ніч з 21 на 22 грудня спортсмени знову вийшли на ринг.

Усик перед боєм з Ф'юрі (скріншот)

На Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Усик та Ф'юрі протрималися всі 12 раундів. Українець переміг за рішенням суддів, як було й під час першого двобою. Втім, цього разу рефері дійшли одноголосного рішення.