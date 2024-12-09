Сукня з відкритою спиною та розрізом: дружина Усика зачарувала новими фото

21 грудня відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство світу у хевівейті за версіями WBC, WBA та WBO. На поєдинках українського спортсмена часто його підтримує його дружина Катерина, яка навіть після народження четвертої дитини чудово виглядає та часто балує своїх підписників новими фотосесіями. Днями вона поділилася новою серією знімків у жіночному образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її Instagram .

Для нової фотосесії вона вибрала декілька довгих суконь. Одна з них - досить відверта - чорного кольору з відкритою спиною і довгим розрізом збоку.

Катерина Усик на нових фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Таке вбрання дружина українського спортсмена доповнила природним макіяжем та розпущеним волоссям. Від прикрас та взуття вона відмовилася. Вийшов дуже жіночний образ, який підкреслив природну красу та грацію.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сукня з розрізом також дозволила Катерині продемонструвати стрункі ноги. Дружина боксера вже повернулася у форму після четвертих пологів. Нагадаємо, на початку 2024 року вона народила доньку Марію.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для другого образу вона вибрала бежеву сукню з довгими рукавами, розшиту намистинами. Свій лук Катерина Усик доповнила чорними слінгбеками з вузьким носком та на високих підборах.

Другий образ дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про історію кохання Катерини та Олександра Усика

Дівоче прізвище Катерини - Хмелевська. З Усиком вона познайомилася ще у школі у Сімферополі. До 1999 року майбутній боксер жив на батьківщині матері, у селі Риботин у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В одному з інтерв'ю дружина Усика зазначила, що не думала про серйозні стосунки, а розглядала Олександра як друга. Однак молодик був наполегливим і сказав, що, якщо виграє бій, дівчина має піти з ним на побачення. Так і вийшло, а відносини пари почали стрімко розвиватися.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пара одружилася в 2009 році в Сімферополі та до 2014 року жила у Криму. Після анексії РФ півострова родина переїхала до Київської області, де боксер збудував будинок.

Дружина українського спортсмена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Разом вони виховують четверо дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла та Марію, якій незабаром виповниться рік.

Катерина Усик із донькою та чоловіком (фото: instagram.com/usyk_kate1505)