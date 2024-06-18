Дружина Усика замилувала мережу новими фото 4-місячної донечки

Катерина Усик показала донечку

Кохана боксера опублікувала у stories колаж з фото крихітки, яка дедалі стає більш схожою на тата.

Донечка Усиків Марія (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Знімки Катерина доповнила сердечками.

Пізніше вона запостила у своєму блозі ще декілька кадрів, на яких вона позує разом з донечкою.

Катерина Усик з донечкою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Реакція юзерів

Фоловери засипали багатодітну матусю та 4-місячну Марію компліментами.

Які солоденькі

Красуні! Благослови вас Господь

Сладуня

То любов

Як відомо, Марія - четверта дитина в сім'ї Усиків, які восени відзначать 15-ту річницю свого весілля.

У подружжя є ще старша донька Єлизавета і двійко синів: Михайло та Кирило.