Олександр Усик вчетверте став батьком: хто народився у боксера
37-річний Олександр Усик знову став батьком - у боксера і його дружини Катерини народилася четверта дитина.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-шоу "Слава ПРО".
Хто народився у подружжя
За ексклюзивною інформацією, яку надала родина спортсмена Славі Дьоміну, у пари народилася донечка в одному з київських пологових будинків.
Усики одразу розсекретили ім’я дівчинки - її назвали Марія.
Олександ Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вона важить майже п’ять кілограмів та має 58 сантиметрів зросту.
Ведучий повідомив, що сини боксера зараз живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його донька залишилася у Києві з матір'ю.
Зазначимо, що Олександр та Катерина одружені вже 14 років. Пара виховує трьох дітей: Єлизавету, Кирила та Михайла.
Нещодавно зірка "Холостяка" розсекретила, яке громадянство в її новонародженої доньки.
Також дружина Павліка розповіла про особливості розвитку їхнього маленького сина.