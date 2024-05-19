Як виглядав український боксер Олександр Усик в дитинстві та юності: фото

Сьогодні, 19 травня, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси - WBA, IBF, WBO, WBC.

І поки вся мережа обговорює цей поєдинок, РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як наш спортсмен виглядав у дитинстві та юності.

Біографія Олександра Усика

Майбутня зірка боксу народився в Сімферополі і жив там до шести років. Потім його сім'я переїхала в Чернігівську область, на батьківщину його матері.

Родичі майбутнього чемпіона тримали коней, а Олександр допомагав за ними доглядати.

Олександр Усик з мамою (фото: instagram.com/usykaa)

Однак, коли Усик був у другому класі, він серйозно захворів.

"У мене була двостороння пневмонія - страшна хвороба. Лікар сказала моїй мамі, що я можу не вижити. Я хворів близько року і майже весь цей час лежав у лікарні - два місяці там, два тижні вдома", - розповідав спортсмен.

"Бабуся водила мене до церкви, мені було цікаво: я дивився, слухав службу, мені подобався запах ладану, роздивлявся ікони", - ділився він.

Тоді лікарі подивилися на хлопця і сказали: "Синку, від смерті тебе врятує тільки спорт!".

Тож Сашко, усвідомлюючи своє скрутне становище, вже в дитинстві доклав неймовірних зусиль і вирішив, що присвятить себе спорту.

Олександр Усик в юності (фото: instagram.com/usykaa)

Усик почав присідати, віджиматися, бігати, плавати та загартовуватися. Єдиною спортивною секцією в селі був футбол, тому хлопець почав займатися саме ним.

У 2002 році сім'я Олександра повернулася до Криму, де він продовжив грати у футбол, аж поки майже у 15 років не потрапив до секції боксу.

Його перший тренер, Сергій Лапін, спочатку не хотів його брати через вік і слабке здоров'я.

"Він для боксу вже "старий" був. Особливих фізичних даних я в нього не помітив. Та й хворобливий - астма, грудна клітка не розвинена. Але його привів мій старший син Сергійко. Тому не став йому відмовляти. Ось, кажу, іди з ним і працюй. Сергій його бив, бив, бив... Думав, не прийде більше після таких пропущених ударів. А Саша прийшов! Настирливий!" - згадував Лапін.

Олександр Усик у дитинстві (фото: instagram.com/usykaa)

Виявилося, що спортсмен від природи має інтуїтивне відчуття дистанції. Досвідченіші суперники не могли його зачепити, оскільки в потрібний момент він примудрявся ухилятися, нагинатися або підстрибувати.

Згадуючи своє дитинство, Олександр зізнавався, що хуліганив - кидався банками і крав яблука з сусідніх ділянок. У школі він бився приблизно до шостого-сьомого класу. Проте вчився добре і допомагав мамі доїти корів удома.

До речі, саме за шкільних років Усик познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною, яка навчалася в паралельному класі.

Олександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usykaa)