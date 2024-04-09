Дружина Роберта Паттінсона вперше показала, як виглядає після пологів

Нещодавно Сьюкі Вотерхаус та Роберт Паттінсон стали батьками вперше. І вже через місяць дівчина вирішила показати, як виглядає її тіло після пологів.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль молодої мами.
Співачка та модель зовсім нещодавно вперше стала мамою та подарувала своєму чоловіку первістка.
Наразі дівчина опановує всі тонкощі материнства та намагається приділяти час собі й своєму тілу.
Одразу Сьюкі не акцентувала на тому, якою стала її фігура після пологів. І лише зараз, через місяць після пологів вона вирішила показати, як виглядає.
На фотокартках молода матуся позує перед дзеркалом у післяпологовій білизні та тримає у руках дитячу пляшечку.
Варто зауважити, що дівчина пишається своїми змінами й відверто про це говорить, адже для кожної жінки післяпологовий період є важким, як фізично, так і морально.
Сьюкі Воттерхаус показала себе після пологів (фото: instagram.com/sukiwaterhouse)
"Четвертий триместр був принизливим! Післяпологовий період був наповнений хвилюючою радістю, стільки сміху, сліз, стільки гормонів! Я пишаюся всім, чого досягло моє тіло, і пишаюся добротою і грацією, які я надала собі в цей період відновлення", - написала дружина відомого актора.
Багато шанувальників підтримали Воттерхаус за ці фото, адже її фігура ще не зовсім повернулася до колишньої форми, але дівчина вже собою пишається і продовжує працювати над собою, а це викликає повагу.
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