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Як змінились головні актори культового серіалу "Сутінки" (фото)

Неділя 04 лютого 2024 22:47
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Як змінились головні актори культового серіалу "Сутінки" (фото) Як змінились актори серіалу Сутінки (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Серіал "Сутінки" у свій час став дуже популярним, оскільки це була одна з перших історій про вампірів та кохання.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають головні актори "Сутінок".

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Крістен Стюарт

Після виконання ролі Белли Свон, артистка здобула шалену популярність. Проте до зйомок у цьому вампірському фентезі Стюарт вже була відомою акторкою і зіграла в 10 картинах.

Крістен відома не лише успіхами в кіно, а й скандальними подробицями особистого життя. У 2016 році вона офіційно оголосила про те, що належить до бісексуалів. Зараз акторка продовжує свою кар’єру.

Як змінились головні актори культового серіалу &quot;Сутінки&quot; (фото)

Крістен Стюарт (фото: Кіноріум)

Як змінились головні актори культового серіалу &quot;Сутінки&quot; (фото)

Крістен Стюарт (фото: instagram.com/kristenstewartsu)

Роберт Паттінсон

Роль Едварда Каллена зіграв Роберт Паттінсон, після чого він вирішив з головою пірнути в роботу та мав кілька успішних робіт, але отримав величезну кількість відгуків за гру у фільмі Крістофера Нолана "Аргумент".

Його творчий шлях продовжується, проте Роберт має не менш цікаве особисте життя, оскільки незабаром він та його кохана Сьюкі Вотерхаус стануть батьками.

Як змінились головні актори культового серіалу &quot;Сутінки&quot; (фото)

Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)

Як змінились головні актори культового серіалу &quot;Сутінки&quot; (фото)

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/official_robertpattinson)

Тейлор Лотнер

Тейлор отримав одну з ключових ролей у "Сутінках" та зіграв Джейкоба Блека. Він не одразу отримав шалене визнання у світі кіно, проте став дуже відомим серед глядачів.

Колись він зустрічався зі своєю колегою з фільму "День Святого Валентина" Тейлор Свіфт, а у 2022 році одружився з Тейлор Доум. Варто сказати, що Лотнер має і зараз неймовірний вигляд.

Як змінились головні актори культового серіалу &quot;Сутінки&quot; (фото)

Тейлор Лотнер (фото: Кіноріум)

Як змінились головні актори культового серіалу &quot;Сутінки&quot; (фото)

Тейлор Лотнер (фото: instagram.com/taylorlautner)

Раніше ми розповідали, в чому головний феномен кінострічки "Бідолашні створіння".

Також читайте наш матеірал про 7 захоплюючих фільмів, за якими можна вивчати історію України.

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