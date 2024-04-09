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Жена Роберта Паттинсона впервые показала, как выглядит после родов

Сьюки Уоттерхаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouse)
Автор: Юлия Любченко

Недавно Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон стали родителями впервые. И уже через месяц она решила показать, как выглядит ее тело после родов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль молодой мамы.

Как выглядит тело Сьюки Уотерхаус после родов

Певица и модель совсем недавно впервые стала мамой и подарила своему мужу первенца.

Сейчас девушка овладевает всеми тонкостями материнства и пытается уделять время себе и своему телу.

Сразу Сьюки не акцентировала внимание на том, какой стала ее фигура после родов. И только сейчас, через месяц после родов, она решила показать, как выглядит.

На фотографиях молодая мама позирует перед зеркалом в послеродовом белье и держит в руках детскую бутылочку.

Стоит заметить, что девушка гордится своими изменениями и откровенно об этом говорит, ведь для каждой женщины послеродовой период является тяжелым, как физически, так и морально.

Сьюки Уоттерхаус показала себя после родов (фото: instagram.com/sukiwaterhouse)

"Четвертый триместр был унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и грацией, которые я предоставила себе в этот период восстановления", - написала жена известного актера.

Многие поклонники поддержали Уоттерхаус за эти фото, ведь ее фигура еще не совсем вернулась к прежней форме, но девушка уже гордится и продолжает работать над собой, а это вызывает уважение.

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