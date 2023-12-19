Роберт Паттінсон зробив пропозицію? Його вагітна обраниця засвітила обручку (фото)
У мережі з’явилися свіжі знімки актора Роберта Паттінсона і співачки-моделі С'юкі Вотергаус, на яких можна помітити каблучку з великим діамантом на лівій руці дівчини. Прихильники припустили, що зірка "Сутінків" і "Бетмена" зробив пропозицію вагітній коханій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Деталі
На світлинах пара прогулюється вулицями Лондона, тримаючи в руках склянки з кавою.
Рука дівчини потрапила в об'єктив папараці, коли вони виходили з книжкового магазину.
That's all folks pic.twitter.com/US7MSGNOaT— Robert Pattinson's Penn*s (@robertspennis) December 19, 2023
Незважаючи на прохолодну погоду, майбутня мама йшла з оголеним кругленьким животом.
Тепер фани намагаються вгадати, коли відбудеться весілля знаменитостей - до народження дитини або ж вони вирішать не поспішати з урочистістю, а спочатку насолодитися роллю батьків.
Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Незалежно від вибору, Паттінсон і Вотергаус, імовірно, вважатимуть за краще не афішувати цю подію, оскільки досі їм вдавалося зберігати своє особисте життя в тіні від преси.
Зазначимо, що пара разом з 2018 року. Саме у Лондоні їх помітили на першому побаченні, а офіційно селебріті підтвердили свій роман лише у 2022 році.
Тоді вони з'явилися разом на показі Dior у Єгипті й не приховували, що є парою.
Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
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