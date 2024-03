Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком (фото)

Пара вперше з’явилася на публіці з дитиною. Папараці підловили знаменитостей під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Закохані везли бежеву коляску з новонародженим. Їх супроводжувала мати моделі, Елізабет.

robert pattinson and suki waterhouse on a stroll with their baby this week is los angeles pic.twitter.com/HY7h6uNC6U