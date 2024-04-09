Дружина Роберта Паттінсона вперше показала, як виглядає після пологів

Нещодавно Сьюкі Вотерхаус та Роберт Паттінсон стали батьками вперше . І вже через місяць дівчина вирішила показати, як виглядає її тіло після пологів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль молодої мами.

Як виглядає тіло Сьюкі Вотерхаус після пологів

Співачка та модель зовсім нещодавно вперше стала мамою та подарувала своєму чоловіку первістка.

Наразі дівчина опановує всі тонкощі материнства та намагається приділяти час собі й своєму тілу.

Одразу Сьюкі не акцентувала на тому, якою стала її фігура після пологів. І лише зараз, через місяць після пологів вона вирішила показати, як виглядає.

На фотокартках молода матуся позує перед дзеркалом у післяпологовій білизні та тримає у руках дитячу пляшечку.

Варто зауважити, що дівчина пишається своїми змінами й відверто про це говорить, адже для кожної жінки післяпологовий період є важким, як фізично, так і морально.

Сьюкі Воттерхаус показала себе після пологів (фото: instagram.com/sukiwaterhouse)

"Четвертий триместр був принизливим! Післяпологовий період був наповнений хвилюючою радістю, стільки сміху, сліз, стільки гормонів! Я пишаюся всім, чого досягло моє тіло, і пишаюся добротою і грацією, які я надала собі в цей період відновлення", - написала дружина відомого актора.

Багато шанувальників підтримали Воттерхаус за ці фото, адже її фігура ще не зовсім повернулася до колишньої форми, але дівчина вже собою пишається і продовжує працювати над собою, а це викликає повагу.