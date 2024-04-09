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Жена Роберта Паттинсона впервые показала, как выглядит после родов

Вторник 09 апреля 2024 16:33
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Жена Роберта Паттинсона впервые показала, как выглядит после родов Сьюки Уоттерхаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouse)
Автор: Юлия Любченко

Недавно Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон стали родителями впервые. И уже через месяц она решила показать, как выглядит ее тело после родов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль молодой мамы.

Как выглядит тело Сьюки Уотерхаус после родов

Певица и модель совсем недавно впервые стала мамой и подарила своему мужу первенца.

Сейчас девушка овладевает всеми тонкостями материнства и пытается уделять время себе и своему телу.

Сразу Сьюки не акцентировала внимание на том, какой стала ее фигура после родов. И только сейчас, через месяц после родов, она решила показать, как выглядит.

На фотографиях молодая мама позирует перед зеркалом в послеродовом белье и держит в руках детскую бутылочку.

Стоит заметить, что девушка гордится своими изменениями и откровенно об этом говорит, ведь для каждой женщины послеродовой период является тяжелым, как физически, так и морально.

Жена Роберта Паттинсона впервые показала, как выглядит после родовЖена Роберта Паттинсона впервые показала, как выглядит после родовЖена Роберта Паттинсона впервые показала, как выглядит после родов

Сьюки Уоттерхаус показала себя после родов (фото: instagram.com/sukiwaterhouse)

"Четвертый триместр был унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и грацией, которые я предоставила себе в этот период восстановления", - написала жена известного актера.

Многие поклонники поддержали Уоттерхаус за эти фото, ведь ее фигура еще не совсем вернулась к прежней форме, но девушка уже гордится и продолжает работать над собой, а это вызывает уважение.

Раньше мы рассказывали, как Роберт Паттинсон сделал любимое предложение.

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