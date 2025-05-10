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Дружина Решетника зізналася, що врятувало її шлюб від кризи: "Серйозне випробування"

Субота 10 травня 2025 10:44
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Дружина Решетника зізналася, що врятувало її шлюб від кризи: "Серйозне випробування" Григорій Решетник та його дружина Христина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Поліна Іваненко

Дружина ведучого Григорія Решетника дала пораду тим, хто боїться криз в шлюбі. За словами Христини, це буває в усіх, важливо лише зуміти боротися з проблемами та рятувати стосунками.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Христини Решетник.

Дружина ведучого "Холостяка" розповіла про кризи в шлюбі

Так, Христина відповіла на питання підписників. Виявилося, що багатьох цікавила тема стосунків. Решетники живуть у шлюбі майже 15 років та виховують трьох синів, а тому фани просять у дружини ведучого поради.

Вона зазначила, що кризи в шлюбі - не рідкість. І їх не треба боятися, адже це можна виправити. За словами Христини, її стосунки врятували розмови.

"Повірте, кризи бувають у всіх пар. Кризи 3–5 років - чи не перше серйозне випробування. Бо все стає звичним, рутинним. І тут головне говорити. Що надокучає, чого не вистачає. Спілкуватися!" - написала дружина Решетника.

Дружина Решетника зізналася, що врятувало її шлюб від кризи: &quot;Серйозне випробування&quot;Решетник висловилася про кризи в стосунках (скріншот)

Блогерка радить обговорювати не лише проблеми, а й варіанти порятунку від усіх них. Христина зізналася, що вона та Григорій годинами шукали спільну думку.

"Знаходити нові сенси та розуміння, як спільно рухатися разом. В нас було таке - ми їздили в авто годинами містом і розмовляли. Поки не дійшли спільної думки, що не так і як з цим боротися. У нас вийшло, і вийде у вас. Вірю", - зазначила обраниця Решетника.

Окрім цього, Христина висловилася про "ідеальні" шлюби. Вона зазначила, що це не головне.

"Ідеальність стосунків полягає в неідеальності - доказано нашою постійною рубрикою "неідеальні Решетніки". А насправді головне в стосунках - це взаємоповага, свобода, відповідальність, любов та жертовність. Вміти слухати, бути другом і не тільки", - пояснила блогерка.

Дружина Решетника зізналася, що врятувало її шлюб від кризи: &quot;Серйозне випробування&quot;Дружина Решетника дала важливу пораду (скріншот)

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