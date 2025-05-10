Жена Решетника призналась, что спасло ее брак от кризиса: "Серьезное испытание"

Жена ведущего Григория Решетника дала совет тем, кто боится кризисов в браке. По словам Кристины, это бывает у всех, важно лишь суметь бороться с проблемами и спасать отношениями.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Кристины Решетник.

Жена ведущего "Холостяка" рассказала о кризисах в браке

Так, Кристина ответила на вопросы подписчиков. Оказалось, что многих интересовала тема отношений. Решетники живут в браке почти 15 лет и воспитывают троих сыновей, а потому фаны просят у жены ведущего совета.

Она отметила, что кризисы в браке - не редкость. И их не нужно бояться, ведь это можно исправить. По словам Кристины, ее отношения спасли разговоры.

"Поверьте, кризисы бывают у всех пар. Кризис 3-5 лет - едва ли не первое серьезное испытание. Потому что все становится привычным, рутинным. И здесь главное говорить. Что надоедает, чего не хватает. Общаться!" - написала жена Решетника.

Решетник высказалась о кризисах в отношениях (скриншот)

Блогерша советует обсуждать не только проблемы, но и варианты спасения от всех них. Кристина призналась, что она и Григорий часами искали общее мнение.

"Находить новые смыслы и понимание, как совместно двигаться вместе. У нас было такое - мы ездили в авто часами по городу и разговаривали. Пока не пришли к общему мнению, что не так и как с этим бороться. У нас получилось, и получится у вас. Верю", - отметила избранница Решетника.

Кроме этого, Кристина высказалась об "идеальных" браках. Она отметила, что это не главное.

"Идеальность отношений заключается в неидеальности - доказано нашей постоянной рубрикой "неидеальные Решетники". А на самом деле главное в отношениях - это взаимоуважение, свобода, ответственность, любовь и жертвенность. Уметь слушать, быть другом и не только", - пояснила блогерша.

Жена Решетника дала важный совет (скриншот)