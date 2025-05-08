Дружина Решетніка несподівано показалася в лікарні: що відомо

Учора ввечері вона вийшла в Stories.

"Щоб не траплялося в житті, завжди посміхайся", - підписала вона фото.



Христина Решетнік показала фото з лікарні (скриншот)

На ньому видно, що багатодітна мама лежить у лікарняній палаті з катетером у руці.

Однак вона не одразу розповіла своїм фоловерам, чому вона перебуває в медичному закладі.

"Нарешті я на це зважилася", - ще більше заінтригувала Христина.



Дружина Решетніка показалася в лікарні (скриншот)

Також вона залишила "віконце" для відповідей своїх підписників, на що саме вона мала зважитися.

Сьогодні вранці дружина телеведучого знову вийшла на зв'язок і показала відповіді з припущеннями. Багато підписників подумали, що Христина Решетнік зважилася на пластичну операцію зі збільшення грудей або ж на ринопластику.

"Ну що, ви чекали? Але я нічого не зробила. Ви всі так агітували мене за груди. Але ні. Я за натуральність. Люблю все своє", - підкреслила вона.



Христина Решетнік розповіла про свій стан (скриншот)

"Готова вам усе розповісти. Я й не думала, що всі так хочуть, щоб я зробила груди. Але це було планове лікування", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Христина і Григорій Решетніки вже понад 15 років разом. Одружилася пара 2010 року. У 2013-му народився їхній первісток, якого назвали Іваном, у 2017-му - другий син Дмитро, а у 2020-му - Олександр.

Подружжя також мріє про доньку, проте поки в Україні триває повномасштабна війна, вони не наважуються на це. До слова, і Григорій, і Христина заявляли, що навіть думали про усиновлення.