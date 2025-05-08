Жена Решетника неожиданно показалась в больнице: что известно

Вчера вечером она вышла в Stories.

"Чтобы не случалось в жизни, всегда улыбайся", - подписала она фото.



Кристина Решетник показала фото из больницы (скриншот)

На нем видно, что многодетная мама лежит в больничной палате с катетером в руке.

Однако она не сразу рассказала своим фолловерам, почему она находится в медицинском учреждении.

"Наконец-то я на это решилась", - еще больше заинтриговала Кристина.



Жена Решетника показалась в больнице (скриншот)

Также она оставила "окошко" для ответов своих подписчиков, на что именно она должна была решиться.

Сегодня утром супруга телеведущего снова вышла на связь и показала ответы с предположениями. Многие подписчики подумали, что Кристина Решетник решилась на пластическую операцию по увеличению груди или же на ринопластику.

"Ну что, вы ждали? Но я ничего не сделала. Вы все так агитировали меня за грудь. Но нет. Я за натуральность. Люблю все свое", - подчеркнула она.



Кристина Решетник рассказала о своем состоянии (скриншот)

"Готова вам все рассказать. Я и не думала, что все так хотят, чтобы я сделала грудь. Но это было плановое лечение", - подчеркнула она.

Напомним, Кристина и Григорий Решетники уже более 15 лет вместе. Поженилась пара в 2010 году. В 2013-м родился их первенец, которого назвали Иваном, в 2017-м второй сын Дмитрий, а в 2020-м Александр.

Супруги также мечтают о дочке, однако пока в Украине продолжается полномасштабная война, они не решаются на это. К слову, и Григорий, и Кристина заявляли, что даже думали про усыновление.