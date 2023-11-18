Дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина

Дружина грузинського бізнесмена Іраклі Макацарії, 21-річна студентка-медик Ліза Чічуа, поділилася з шанувальниками рідкісною світлиною їхнього сина, який народився у пари у червні цього року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт коханої колишнього "Холостяка".
На знімку, який опублікувала обраниця Макацарії, малюк подружжя відпочиває у дитячій гойдалці. У руках він тримає медведика.
"Улюблене крісло-гойдалка Георгія", - підписала кадр Ліза Чічуа.
Син Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/lizachichuaa)
До слова, обличчя сина пара вирішила поки що не показувати, тому прикрила його смайликом.
Через це наразі не можна сказати, на кого більше схожий хлопчик.
Нагадаємо, Іраклі та його кохана стали батьками 2 червня. Щасливий батько показав, як на нього під пологовим чекали друзі і вітали.
Іраклі Макацарія з дружиною та сином (фото: instagram.com/lizachichuaa)
Також бізнесмен не стримував емоцій та зізнався, що плакав від щастя.
З 21-річною Лізою, яка молодша від чоловіка на 17 років, він одружився у липні 2022 року.
Іраклі Макацарія з дружиною (фото: instagram.com/lizachichuaa)