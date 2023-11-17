Донька Брюса Вілліса показала зворушливі кадри з батьком: як зараз виглядає тяжкохворий актор (фото)
Молодша донька голлівудських акторів Брюса Вілліса і Демі Мур Талула показала нові світлини зі своїм батьком, який страждає від лобно-скроневої деменції.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 29-річної спадкоємиці знаменитості.
Як зараз виглядає Брюс Вілліс
Важкий недуг, який у "твердого горішка" діагностували півтора року тому, стрімко прогресує.
Брюс Вілліс (фото: instagram.com/brucewillisbw)
Хвороба вже помітно позначається на когнітивних здібностях - у Брюса Вілліса знизилася здатність читати і майже відсутнє вміння говорити.
Проте ситуація могла б бути ще гіршою, якби не підтримка його нинішньої і колишньої дружин, п'ятьох доньок, і онука.
Днями одна з його спадкоємиць Талула розмістила у своєму блозі зворушливий допис, присвячений батькові.
Брюс Вілліс з донькою (фото: instagram.com/buuski)
"Чорт, сьогодні ці фотографії мають успіх. Ти - все моє чортове серце, і я так пишаюся тим, що я твоя Таллула Белль Брюс Вілліс", - підписала публікацію вона.
Скоріше за все, знімки свіжі, і для шанувальників вони стали джерелом розради.
Брюс Вілліс (фото: instagram.com/buuski)
Що пишуть фани
Вони під постом зазначають, що Брюс має щасливий вигляд і повністю усвідомлює, наскільки сильно його донька його любить.
- Твій тато чудовий, і ти теж
- Ти - найлюблячіша донька
- Дякуємо вашій родині за те, що поділилися історією Брюса. Мій вітчим, якого ми дуже любимо, почав проявляти ознаки ранньої стадії деменції/хвороби Альцгеймера, і наразі лікарі не зовсім впевнені, що це за хвороба, але завдяки історії Брюса ми відчуваємо себе краще через те, що нам доводиться мати справу з цим
- Така горда дочка і батько
Брюс Вілліс з донькою (фото: instagram.com/buuski)
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів.
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