З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото)
Український ведучий Володимир Остапчук поділився з фанатами своїм архівним фото. Він показав, який мав вигляд до популярності.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.
Як виглядав Остапчук 15 років тому
На світлині, зробленій у далекому 2008 році, шоумен позує з мікрофоном у руці.
Він одягнений у сорочку коралового кольору й атласну краватку в тон.
Володимир Остапчук 15 років назад (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"2008 рік, Умань", - лаконічно підписав знімок Остапчук.
Пізніше він опублікував у stories фото 5-річного сина Евана, порівнявши себе з ним.
Не можна не відмітити схожість хлопчика з батьком.
Остапчук порівняв себе із сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Нагадаємо, Володимир виховує двох дітей від колишньої дружини Олени Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років.
Після розлучення у зірки виникли певні складнощі у спілкуванні з сином Еваною та дочкою Емілією.
Однак згодом пристрасті між експодружжям трохи згасли і ведучий постійно підтримує зв'язок з наступниками.
Володимир Остапчук з ексдружиною Оленою Войченко і дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
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Світлинами зі шкільних років раніше також ділився телеведучий Юрій Горбунов.