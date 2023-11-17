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З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото)

П'ятниця 17 листопада 2023 20:30
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З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото) Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Володимир Остапчук поділився з фанатами своїм архівним фото. Він показав, який мав вигляд до популярності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Як виглядав Остапчук 15 років тому

На світлині, зробленій у далекому 2008 році, шоумен позує з мікрофоном у руці.

Він одягнений у сорочку коралового кольору й атласну краватку в тон.

З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото)

Володимир Остапчук 15 років назад (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"2008 рік, Умань", - лаконічно підписав знімок Остапчук.

Пізніше він опублікував у stories фото 5-річного сина Евана, порівнявши себе з ним.

Не можна не відмітити схожість хлопчика з батьком.

З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото)

Остапчук порівняв себе із сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Володимир виховує двох дітей від колишньої дружини Олени Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років.

Після розлучення у зірки виникли певні складнощі у спілкуванні з сином Еваною та дочкою Емілією.

Однак згодом пристрасті між експодружжям трохи згасли і ведучий постійно підтримує зв'язок з наступниками.

З чубчиком і кораловою сорочкою. Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому (фото)

Володимир Остапчук з ексдружиною Оленою Войченко і дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Також дивіться, як виглядав Олександр Усик 10 років тому.

Світлинами зі шкільних років раніше також ділився телеведучий Юрій Горбунов.

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Володимир Остапчук звезды шоу-бизнеса