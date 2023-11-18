RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария показала редкое фото их сына

Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/lizachichuaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена грузинского бизнесмена Иракли Макацарии, 21-летняя студентка-медик Лиза Чичуа, поделилась с поклонниками редкой фотографией их сына, родившегося у пары в июне этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт любимой бывшего "Холостяка".

Как сейчас выглядит первенец пары

На снимке, опубликованном избранницей Макацарии, малыш супругов отдыхает в детской качели. В руках он держит медвежонка.

"Любимое кресло-качалка Георгия", - подписала кадр Лиза Чичуа.

Сын Иракли Макацария (фото: instagram.com/lizachichuaa)

К слову, лицо сына пара решила пока не показывать, поэтому прикрыла его смайликом.

Из-за этого пока нельзя сказать, на кого больше похож мальчик.

Напомним, Иракли и его возлюбленная стали родителями 2 июня. Счастливый отец показал, как его под роддомом ждали друзья и поздравляли.

Иракли Макацария с женой и сыном (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Также бизнесмен не сдерживал эмоций и признался, что плакал от счастья.

С 21-летней Лизой, которая младше мужчины на 17 лет, он женился в июле 2022 года.

Иракли Макацария с женой (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Недавно дочь Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с отцом.

Также Остапчук показал, как выглядел 15 лет назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолостякдітиИракли Макацариязвезды шоу-бизнеса