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Жена "Холостяка" Михайлюка ответила, планируют ли они возвращаться в Украину

Воскресенье 18 февраля 2024 14:36
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Жена "Холостяка" Михайлюка ответила, планируют ли они возвращаться в Украину Макс Михайлюк с супругой (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена главного героя десятого сезона реалити "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, ответила, планируют ли они возвращаться в Украину после окончания войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы пилота.

Вернутся ли супруги в Украину

Сейчас пара вместе с детьми находятся в Канаде.

По словам Хлыстун, она очень долго была в состоянии ожидания возвращения домой, поэтому не могла планировать свою жизнь за границей.

Однако сейчас Даша признается, что уже не думает о возвращении на родину.

Жена &quot;Холостяка&quot; Михайлюка ответила, планируют ли они возвращаться в Украину

Планирует ли Макс Михайлюк с женой возвращаться в Украину (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Я была очень долго в состоянии: вот-вот мы вернемся домой. Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украину и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком", - написала модель.

"Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране", - добавила она.

Отметим, что 6 февраля 2024 года Даша Хлыстун и Макс Михайлюк во второй раз стали родителями. У них родился мальчик.

На днях супруги рассекретили имя малыша.

Раньше мы рассказывали, что Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз.

Также мы писали, что украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша.

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