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Дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина

Макс Михайлюк з дружиною (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина головного героя десятого сезону шоу "Холостяк" Макса Михалюка, модель Дар'я Хлистун, яка 6 лютого народила сина, розсекретила ім’я малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці пілота.

Як подружжя назвало сина

Так, батьки назвали хлопчика давньогрецьким ім’ям Димитрій.

Модель показала нову світлину з синочком, а також поділилася, які варіанти імен вони розглядали з чоловіком.

Син Макса Михайлюка (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Хочу нарешті сказати ім’я нашого сина. Не думайте, що тягли інтригу або хотіли довше протримати в секреті. Ми просто розгубилися і довго обирали ім’я. Цього разу було дуже важко. В пологовому дали йому - Theo. Коли була вагітна, гадала, що народиться - Amir. Але в кінцевому результаті в нас - Dimitri", - повідомила молода мама.

Нагадаємо, у Хлистун і Михайлюка народився син 6 лютого. Хлопчик з’явився на світ у Канаді, де зараз проживає пара.

Для Макса і Дар’ї це друга дитина. Вони також виховують спільну доньку, 3-річну Аріану.

Макс Михайлюк з дружиною і донькою (фото:i nstagram.com/dasha_khlystun_)

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