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Макс Чмерковський втретє стане батьком: зворушлива реакція хореографа на новину (відео)

Вівторок 06 лютого 2024 15:58
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Макс Чмерковський втретє стане батьком: зворушлива реакція хореографа на новину (відео) Макс Чмерковський з дружиною (фото: instagram.com/maksimc)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф і головний герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Чмерковським стане багатодітним батьком! Його дружина Пета Маргатройд вагітна третьою дитиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт танцівника.

Макс Чмерковський знову стане батьком

Радісну новину кохана знаменитості повідомила йому по відеозв'язку.

Вона всіляко натякала чоловіку на вагітність: говорила, що погано себе почуває, що її нудить, їла солоні огірки та показала дві пляшечки з сумішшю.

Спочатку хореограф розгубився і не зрозумів, про що говорить дружина, адже лише чотири місяці тому у них народився другий син.

Макс Чмерковський втретє стане батьком: зворушлива реакція хореографа на новину (відео)

Макс Чмерковський з сином Ріо (фото: instagram.com/maksimc)

Однак згодом Макс здогадався, що Пета знову при надії, і неабияк зрадів цьому.

"У нас буде дитина. Так, ми знаємо… у нас лише народився малюк! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після народження Ріо), але ми дуже щасливі і готові незабаром стати сім’єю з 5 осіб!", - поділилася з прихильниками Маргатройд.

"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, що це диво сталося з нами", - додала вона.

Нагадаємо, Макс та Пета одружилися 2017 року. Подружжя виховуює двох синів - 7-річного Шая та 7-місячного Ріо.

Макс Чмерковський втретє стане батьком: зворушлива реакція хореографа на новину (відео)

Макс Чмерковський з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/maksimc)

Нещодавно Макс Барських шокував подробицями свого дитинства.

Також Віктор Павлік показався зі своєю 83-річною мамою, на яку схожий, як дві краплі води.

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