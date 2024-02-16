Актор Войтенко після скандального розлучення одружується вдруге: історія знайомства зірки з нареченою

У День всіх закоханих відомий український актор Костянтин Войтенко освідчився своїй коханій! На пропозицію руки та серця дівчина, звісно, відповіла заповітним "Так!". Артист розповів, як вони познайомились.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу Нового каналу.

Історія кохання актора з нареченою

За словами знаменитості, він зі своєю обраницею познайомився на початку повномасштабної війни, коли Костянтин активно займався волонтерською діяльністю.

"І от прийшов черговий запит на бронежилет. Мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому. Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталі. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася", - пригадав Войтенко.

"З Наталі вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло. Наступного дня Наталі надіслала мені фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти", - продовжив артист.

Костя Войтенко з нареченою (фото: пресслужба Нового каналу)

Після цього, каже він, дівчина знову поїхала до Польщі і між ними зав’язалася переписка.

За місяць вона повернулася з сином в Україну, і пара вже не розлучалися. Щодня бачилася, а згодом почала жити разом.

Костя Войтенко з нареченою і дітьми (фото: пресслужба Нового каналу)

Костя вже був у шлюбі. Від першої дружини в нього є 6-річна донечка Емілія.

"Цікавий факт: я був упевнений, що більше ніколи не одружусь. І не приховував від Наталі. Ми з нею розмовляли про це ще на початку нашого спілкування. Але справжні почуття роблять дива!", - ділиться актор.

Костя Войтенко з нареченою (фото: пресслужба Нового каналу)

"Я ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали мене. Тому переконання, що залишуся холостим, зруйнувалося доволі швидко", - зізнався Войтенко.

Нагадаємо, у вересні минулого року колишня дружина зірки "Будиночку на щастя", хореографка Валентина Марініна, оголосила про розлучення з Войтенко, і назвала причини.

Вона заявила, що в їхніх стосунках було фізичне та психологічне насильство, а також газлайтинг і погрози.

Спершу актор ніяк не реагував на заяви танцівниці, однак потім сказав, що це наклеп і спроби його публічно знищити.