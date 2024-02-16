Актор Войтенко після скандального розлучення одружується вдруге: історія знайомства зірки з нареченою
У День всіх закоханих відомий український актор Костянтин Войтенко освідчився своїй коханій! На пропозицію руки та серця дівчина, звісно, відповіла заповітним "Так!". Артист розповів, як вони познайомились.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу Нового каналу.
Історія кохання актора з нареченою
За словами знаменитості, він зі своєю обраницею познайомився на початку повномасштабної війни, коли Костянтин активно займався волонтерською діяльністю.
"І от прийшов черговий запит на бронежилет. Мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому. Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталі. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася", - пригадав Войтенко.
"З Наталі вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло. Наступного дня Наталі надіслала мені фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти", - продовжив артист.
Костя Войтенко з нареченою (фото: пресслужба Нового каналу)
Після цього, каже він, дівчина знову поїхала до Польщі і між ними зав’язалася переписка.
За місяць вона повернулася з сином в Україну, і пара вже не розлучалися. Щодня бачилася, а згодом почала жити разом.
Костя Войтенко з нареченою і дітьми (фото: пресслужба Нового каналу)
Костя вже був у шлюбі. Від першої дружини в нього є 6-річна донечка Емілія.
"Цікавий факт: я був упевнений, що більше ніколи не одружусь. І не приховував від Наталі. Ми з нею розмовляли про це ще на початку нашого спілкування. Але справжні почуття роблять дива!", - ділиться актор.
Костя Войтенко з нареченою (фото: пресслужба Нового каналу)
"Я ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали мене. Тому переконання, що залишуся холостим, зруйнувалося доволі швидко", - зізнався Войтенко.
Нагадаємо, у вересні минулого року колишня дружина зірки "Будиночку на щастя", хореографка Валентина Марініна, оголосила про розлучення з Войтенко, і назвала причини.
Вона заявила, що в їхніх стосунках було фізичне та психологічне насильство, а також газлайтинг і погрози.
Спершу актор ніяк не реагував на заяви танцівниці, однак потім сказав, що це наклеп і спроби його публічно знищити.
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