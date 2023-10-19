"Холостяк" Макс Михайлюк поділився радісною звісткою: буде поповнення
Наймиліший та дуже ввічливий "Холостяк" Макс Михайлюк поділився радісною новиною про поповнення в родині. Це вже буде друга дитина пілота від дружини моделі.
РБК-Україна (проект Styler) спираючись на радісний допис Михайлюка у соціальній мережі Instagram, розповідає про поповнення в його родині.
Макс Михайлюк чекає на другу дитину
Відомий пілот Макс Михайлюк оприлюднив у своєму профілі Instagram фотографію з дружиною Дашею Хлистун і з двома позитивними тестами на вагітність.
Колишній "Холостяк" вирішив не розписувати масштаби свого сімейного щастя, а навпаки, висловився у своєму дописі просто та лаконічно.
"Дива потребують трохи часу", - підписав фотокартку Максим.
А ось сама молода мама написала трохи по-іншому.
"+1 в родину Михайлюк", - підписала фото дружина пілота.
Макс Михайлюк в ролі батька
Варто нагадати, що Макс вже має донечку, яку неймовірно кохає, адже ця дитина була довгоочікуваною та бажаною.
Маленька Аріана часто світиться у профілі Михайлюка, оскільки він дуже її любить і при можливості проводить з нею весь вільний час. А сама ж дівчинка - справжня таткова донька, це підмічає навіть дружина пілота у коментарях.
Тож, у ролі турботливого батька Михайлюка вже звично бачити. Залишається лише дочекатися, коли молоді батьки оприлюднять стать майбутньої дитини та порадіти за них ще сильніше.
Загалом народжувати дітей під час війни - дуже героїчно, але й водночас ризиковано. Проте життя продовжується і не можна його відкладати на потім.
Ранішне ми розповідали про те, що співачка і зірка Playboy замилувала фото новонародженої донечки Євлалії.
А також розповідали про те, що Оля Цибульська відповіла на чутки про вагітність.