Андрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюка
Відомий український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков вдруге став батьком та поділився з шанувальниками радісною звісткою.
Про це шоумен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Сьогодні, 20 жовтня, Андрій та його дружина, акторка Настя Коротка вдруге стали батьками.
Телеведучий розповів, що дружина народила йому сина. Однак, через повномасштабну війну, малюк з'явився на світ не в Україні. До того ж зірковий батько не зміг бути присутнім на важливій події.
"Ласкаво просимо, козаче! Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина Настя. Найкраща мама", - написав він.
Також він опублікував фото, на якому видно маленьку ніжку хлопчика.
Андрій Бєдняков вдруге став татом (instagram.com/nastyakorotkaya)
Додамо, що в Бєднякова та Насті Короткої вже є 7-річна Ксенія.
У коментарях зірки та друзі телеведучого вітають його з радісною подією.
Андрій Бєдняков з дружиною та донькою (instagram.com/nastyakorotkaya)
Нещодавно Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою та показав зворушливе відео.
Також шоумен розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.