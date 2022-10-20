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Андрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюка

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Четвер 20 жовтня 2022 11:08
Андрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюка Андрій Бєдняков вдруге став татом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков вдруге став батьком та поділився з шанувальниками радісною звісткою.

Про це шоумен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні, 20 жовтня, Андрій та його дружина, акторка Настя Коротка вдруге стали батьками.

Телеведучий розповів, що дружина народила йому сина. Однак, через повномасштабну війну, малюк з'явився на світ не в Україні. До того ж зірковий батько не зміг бути присутнім на важливій події.

"Ласкаво просимо, козаче! Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина Настя. Найкраща мама", - написав він.

Також він опублікував фото, на якому видно маленьку ніжку хлопчика.

Андрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюкаАндрій Бєдняков вдруге став татом (instagram.com/nastyakorotkaya)

Додамо, що в Бєднякова та Насті Короткої вже є 7-річна Ксенія.

У коментарях зірки та друзі телеведучого вітають його з радісною подією.

Андрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюкаАндрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюкаАндрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюкаАндрій Бєдняков став батьком вдруге: перше фото малюка

Андрій Бєдняков з дружиною та донькою (instagram.com/nastyakorotkaya)

Нещодавно Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою та показав зворушливе відео.

Також шоумен розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.

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