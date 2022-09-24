Шоумен Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою: зворушливе відео
Український телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся із донькою Ксенією. На день народження шоумен підготував доньці особливий подарунок.
Зворушливе відео опублікувала дружина телеведучого Анастасія Коротка у своєму Instagram.
Зокрема, донці шоумена нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі.
За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найкращий подарунок - зустріч з татом.
"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.
У коментарях користувачі пишуть, що плакали разом з дівчинкою від щастя.
- Сиджу і плачу. Ви мега круті;
- Плачемо разом з вами від щастя та емоцій;
- Це найкраще, що я бачила за останні 3 дня. Нехай усі діти будуть з батьками;
- Нехай усі діти дочекаються своїх тат;
- Яке неймовірне відео і емоції. Так зворушливо, неможливо стримати сліз.
Нещодавно стало відомо, що шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге.
Також шоумен розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.