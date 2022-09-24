ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шоумен Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою: зворушливе відео

Новость на русском →
Субота 24 вересня 2022 19:55
Шоумен Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою: зворушливе відео Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою (instagram.com.biedniakov)
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся із донькою Ксенією. На день народження шоумен підготував доньці особливий подарунок.

Зворушливе відео опублікувала дружина телеведучого Анастасія Коротка у своєму Instagram.

Зокрема, донці шоумена нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі.

За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найкращий подарунок - зустріч з татом.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.

У коментарях користувачі пишуть, що плакали разом з дівчинкою від щастя.

  • Сиджу і плачу. Ви мега круті;
  • Плачемо разом з вами від щастя та емоцій;
  • Це найкраще, що я бачила за останні 3 дня. Нехай усі діти будуть з батьками;
  • Нехай усі діти дочекаються своїх тат;
  • Яке неймовірне відео і емоції. Так зворушливо, неможливо стримати сліз.

Нещодавно стало відомо, що шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге.

Також шоумен розповідав, чому виступав у Росії після 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
шоумен Андрей Бедняков
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь