Шоумен Бєдняков вперше за довгий час зустрівся з донькою: зворушливе відео

Український телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся із донькою Ксенією. На день народження шоумен підготував доньці особливий подарунок.

Зокрема, донці шоумена нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі.

За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найкращий подарунок - зустріч з татом.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.

У коментарях користувачі пишуть, що плакали разом з дівчинкою від щастя.