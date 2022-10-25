Жена Беднякова показала новорожденного сына и рассказала о сложностях

Известная украинская актриса и телеведущая Анастасия Короткая, которая 20 октября во второй раз стала мамой, показала фото новорожденного сына. Также она показала, насколько сильно устала.

Об этом она рассказала в своем Instagram .

В частности, сейчас актриса с 7-летней дочерью и младенцем находится в США, а Бедняков остается в Украине.

"На первом фото: "счастливый младенец спунькает". На втором фото: "счастливая мамка охе***ает". Это ответ на все ваши смс: "Какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя", - написала Анастасия.

Анастасия Короткая рассказала о материнстве (instagram.com/nastyakorotkaya)

Под постом Бедняков оставил шуточный комментарий: "Долго еще чай ждать?"

Также в комментариях друзья и поклонники актрисы пишут, что мальчик больше похож на папу. Кроме того, пользователи благодарны звезде за правду и поддерживают ее за нелегкий материнский труд: