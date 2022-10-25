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Жена Беднякова показала новорожденного сына и рассказала о сложностях

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 17:13
Жена Беднякова показала новорожденного сына и рассказала о сложностях Анастасия Короткая рассказала о материнстве (instagram.com.biedniakov)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса и телеведущая Анастасия Короткая, которая 20 октября во второй раз стала мамой, показала фото новорожденного сына. Также она показала, насколько сильно устала.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

В частности, сейчас актриса с 7-летней дочерью и младенцем находится в США, а Бедняков остается в Украине.

"На первом фото: "счастливый младенец спунькает". На втором фото: "счастливая мамка охе***ает". Это ответ на все ваши смс: "Какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя", - написала Анастасия.

Жена Беднякова показала новорожденного сына и рассказала о сложностяхЖена Беднякова показала новорожденного сына и рассказала о сложностяхАнастасия Короткая рассказала о материнстве (instagram.com/nastyakorotkaya)

Под постом Бедняков оставил шуточный комментарий: "Долго еще чай ждать?"

Также в комментариях друзья и поклонники актрисы пишут, что мальчик больше похож на папу. Кроме того, пользователи благодарны звезде за правду и поддерживают ее за нелегкий материнский труд:

  • Когда ребенок тихо спит, это уже отдых;
  • Я представляю, как вам тяжело. Вы пример для многих. Желаю сынишку крепких снов, а вам всем здоровье;
  • Зато правдиво. Без вылизанных фото, где матери как будто не рожали, а день в салоне красоты провели. Вы классная;
  • Держись, ты сильная женщина и все выдержишь. Радуйся что не двойня;
  • Проходили, знаем. Держись, это сложно, ведь самый трудный период в жизни.

Ранее мы сообщали, что 20 октября Андрей Бедняков стал отцом во второй раз.

Также Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью и показал трогательное видео.

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Анастасія Коротка Андрей Бедняков