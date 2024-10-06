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Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в Італії

Неділя 06 жовтня 2024 08:17
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Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в Італії Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)
Автор: Любов Блажко

Анна Сафрончик - онука знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, життя якого обірвалося у червні 2021 року.

Що відомо сьогодні про 43-річну українку, яка професійно займається моделінгом та мешкає в Італії, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Життя і кар’єра

Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика та балерини Лілії Чапкіс, доньки Григорія. Її батьки були солістами Національного театру опери та балету імені Шевченка, а дідусь виступав сольно і в складі ансамблю імені Вірського.

Анна почала знайомитися з мистецтвом ще з дитинства, відвідуючи у Києві гурток з розпису глини та музичну школу за класом фортепіано, також цікавилася малюванням.

У 13-річному віці разом з батьками емігрувала до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря у місті Ареццо, де тоді жила родина, і здобула перемогу.

Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в Італії

Анна Сафрончик - італійська модель і акторка українського походження (фото: instagram.com/annasafroncik)

У 1998 році Сафрончик зайняла перше місце у конкурсі краси "Міс Тоскана", а через два роки дебютувала у стрічці "Ласкаво просимо до Албанії", де її партнером був Джанкарло Джанніні - італійський актор, кінорежисер і продюсер.

Відтоді Сафрончик не лише розвивала свою модельну кар'єру, а й почала активно зніматися в кіно і телесеріалах. У 2018 році в Україні стали транслювати телесеріал за її участі під назвою "Донька Елізи. Повернення Рівомбрози".

У списку інших її кінопроєктів:

  • "C'era un cinese in coma" (Китаєць у комі, 2000)
  • "Metronotte (Нічний охоронець" (2000)
  • "Ласкаво просимо до Албанії" (2000)
  • "La matassa" (Кухоль, 2009)
  • "Nine" (Дев'ять, 2009)
  • "La bella società" (Чудова компанія, 2010)
  • "Poli opposti" (2015)
  • "Il traduttore" (Перекладач, 2016)
  • "Le verità" (Правда, 2016)

Соцмережі Анни Сафрончик

Сторінка Анни в Instagram налічує майже 650 тисяч підписників. На своїй сторінці вона публікує кадри з яскравих фотосесій, де з'являється в модних образах. Сафрончик також не боїться експериментувати зі стилем і обожнює жіночні аутфіти, які підкреслюють її фігуру.

Крім того, у мережі модель ділиться моментами з робочих зустрічей, візитів, відпочинку та розповідає про успіхи в кінематографі.

Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЩо публікує в соцмережах Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

У червні 2021 року, коли Григорій Миколайович пішов із життя у 91 рік, Анна разом з мамою Лілією та сестрою Вікторією прилетіла на прощання з дідусем. У коментарі ЗМІ родина заявила, що свій останній вальс Григорій Чапкіс станцював з донькою.

"Ми разом танцювали, хоча він вже був майже без сил. Він розумів, що це я", - згадувала Лілія.

Лілія Чапкіс - балетмейстерка та власниця танцювальної школи в Італії. Окрім доньки Лілії, Григорій Чапкіс також має сина Грега, який мешкає за кордоном. Чоловік теж присвятив своє життя танцям.

Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїЯк зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїРодина Григорія Чапкіса (скриншоти)

Смерть Григорія Чапкіса

Нагадаємо, Чапкіс помер 13 червня 2021 року у Києві, його поховали 18 червня на Байковому кладовищі. Через декілька років після смерті хореографу нарешті встановили пам’ятник.

У 2020 році у Чапкіса виявили двосторонню пневмонію, через що він потрапив до лікарні. Попри виписку, запалення легенів було недолікованим, що призвело до повторної госпіталізації у січні 2021 року. У лютому того ж року його знову госпіталізували до реанімації через ускладнення.

Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в ІталіїГригорій Чапкіс помер на 92-му році життя (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Пригадайте, яким було прощання з легендарним Григорієм Чапкісом.

Також раніше Зеленський згадував, як Чапкіс оцінював його на "Танцях з зірками".

Для написання матеріалу були використані джерела: публікації Анни з її сторінки Instagram, інформація про неї з Wikipedia, коментарі родини для програми "Світське життя".

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