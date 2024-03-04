Син Шевченка отримав українське громадянство. Тепер Крістіан зможе грати за збірну

Що це значить

Про те, що син глави УАФ має намір отримати українське громадянство, стало відомо близько двох місяців тому. Тепер, коли процедура завершена, Крістіан зможе виступати за юнацькі збірні команди України (залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА).

За інформацією видання, тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка-молодшого на позиції вінгера.

Крістіан Шевченко (фото: instagram.com/kristianms7 )

20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за два тижні має до старту турніру бути сформована заявка.

Зауважимо, що український паспорт також отримав півзахисник португальської "Бенфіки" Андре Вакулюк. Але його не викликали у юнацьку збірну України на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.

Додамо, що в одному з нещодавніх інтерв’ю Андрій Шевченко на запитання "Чи готовий його син грати за збірну України?" відповів, що це залежить перш за все від тренерів - якщо Крістіан відповідатиме рівню збірної, то, звісно, він би хотів, аби син виступав за "синьо-жовтих".

"Він повинен показувати свій рівень. Якщо він показуватиме рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та буде грати. Звичайно, якщо у нього буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому 17 років. Якщо він закріпиться у "Вотфорді" та буде грати, якщо його подивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19, якщо вони запросять його, то він приїде", - сказав Шевченко в розмові з Романом Бебехом.