ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина Анатоліча відповіла на чутки про четверту вагітність

Середа 14 серпня 2024 17:16
UA EN RU
Дружина Анатоліча відповіла на чутки про четверту вагітність Юла і Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, PR-менеджерка Юлія Яцечко (Юла), прокоментувала чутки про те, що вона вагітна четвертою дитиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram піарниці.

Так, у своїх stories Юла опублікувала скріншот коментарів підписників, які під одним з її дописів припустили, що вона знову при надії.

Зі слів знаменитості, вона не вагітна, і пока пара вирішила зупинитись на трьох дітях.

Дружина Анатоліча відповіла на чутки про четверту вагітність

Скріншот

PR-менеджерка з гумором зазначила, що, можливо, виглядає вагітною через те, що щойно поїла.

"Ну хто ж не їсть на весіллі?", - зазначила вона.

Дружина Анатоліча відповіла на чутки про четверту вагітність

Скріншот

До слова, Анатолій Анатоліч і Юла виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 2-річного сина Ніла. Через місяць після початку повномасштабної війни телеведучий вивіз дружину і дітей до Франції.

Там сім'я шоумена якийсь час безкоштовно жила в маленькому містечку Муан-Сарту, а згодом перебралася до Парижа, де доньки зірки вступили до престижної школи.

Багатодітний батько час від часу виїжджав з України відвідати сім'ю, а на початку березня 2023 року забрав рідних до Києва.

Нещодавно Анатолій Анатоліч показав, який вигляд мав у вазі понад 100 кг.

Також ми писали, що його 13-річну доньку обікрали за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій Анатоліч Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта