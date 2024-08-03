13-річну доньку Анатолія Анатолія обікрали за кордоном: деталі

Ведучий Анатолій Анатоліч розповів, що його 13-річна донька Аліса потрапила у неприємну ситуацію за кордоном. Дівчинку обікрали під час екскурсії.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Анатоліч розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram .

Що сталося

Ведучий зізнався, що пережив дуже "стресовий момент". Його обидві доньки були на екскурсії в Італії. І він навіть не підозрював, чим це скінчиться.

"Це просто капець. Мої ж діти в таборі, за кордоном, зараз вже повертаються", - почав Анатоліч.

Ведучий розповів про неприємний інцидент (скріншот)

І в п'ятницю, 2 серпня, ведучий побачив, що йому телефонує молодша донька Лоліта. Втім, це була не вона, а керівник групи. Це дуже налякало Анатоліча, адже він одразу подумав, що з дитиною щось сталося.

За словами артиста, буквально за секунду він почав уявляти найгірше. А потім шоумену розповіли, що його старшу доньку обікрали.

"Виявилося, що в Аліси вкрали телефон. Вони були в Мілані на екскурсії. І десь в Starbucks, чи в магазині, зник у неї телефон. В Італії таке на жаль відбувається", - розповів Анатоліч.

Анатолій Анатоліч розповів, що в його доньки вкрали телефон (скріншот)

Телефон його доньки намагалися знайти. Втім, пошуки результатів не дали. Сам ведучий поговорив з донькою та спробував її заспокоїти.

"Вона плаче, вона в нас така емоційна, як і всі ми, особливо у цьому віці - 13 років... Я кажу: "Слухай, навіть не думай переживати, навіть не думай взагалі, заспокойся. Зараз телефон ми заблокуємо, і ти приїдеш - ми тобі купимо новий смартфон", - пригадав Анатоліч.

Донька ведучого сильно нервувала, вона навіть почала звинувачувати себе. Дитину засмутила втрата гаджета, а тому Аліса перепрошувала й казала, що це вона "недогледіла".

Шоумен розповів про розмову з донькою (скріншот)

Втім, Анатоліч пояснив доньці, що вона ні в чому не винна. Він зазначив, що в даному інциденті винен лише той, хто пішов на злочин.

"Запам'ятай, якщо в людини крадуть якусь річ, вона ні в якому разі не винна... Якщо людина жертва, якщо в неї вкрали щось, немає ніяких виправдань тому, чому вкрали", - сказав артист.