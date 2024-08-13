Анатолій Анатоліч показав, який вигляд мав у вазі понад 100 кг. Його не впізнати (фото)

Ведучий Анатолій Анатоліч показав, який вигляд мав, коли важив понад 100 кілограмів, і навпаки - був у максимально низькій вазі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Так, Анатолій поділився в Instagram, що готується до тривалого марафонського забігу, тому зараз активно худне.

Його поточна вага - 89 кілограмів, і він прагне скинути 5-6 кг, хоча в 39 років це набагато складніше, ніж раніше.

Шоумен також показав старе фото з паспорта, на якому він важить понад 100 кг, і зізнався, що це зображення завжди служить йому мотивацією.

Анатолій Анатоліч важив понад 100 кг (фото: скріншот)

У наступній stories шоумен продемонстрував, який вигляд мав з найменшою вагою в його житті. Тоді йому вдалося скинути 28 кілограмів. Це був 2013 рік.

"А це я з найменшою вагою в житті. З попереднього фото я скинув десь 28 кг", - зазначив ведучий.

Анатолій Анатоліч у найменшій свой вазі (фото: скріншот)

Зазначимо, що знаменитість вже багато років бере участь у бігових марафонах. За це час, зізнається Анатолій, біг став невіддільною частиною його життя.

"Я досі пам'ятаю день, коли народився як бігун - це було 15 лютого. Тоді просто вирішив зайнятися якимось видом спорту. Дружина мене підтримала, і ми вийшли на пробіжку. Спочатку була мета повернути форму, скинути зайву вагу, і я схуд на 25 кілограмів, але потім біг переріс у життєву необхідність", - розповідав він в одному зі своїх інтерв’ю.