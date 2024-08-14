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Жена Анатолича ответила на слухи о четвертой беременности

Среда 14 августа 2024 17:16
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Жена Анатолича ответила на слухи о четвертой беременности Юла и Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена ведущего Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), прокомментировала слухи о том, что она беременна четвертым ребенком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram пиарщицы.

Так, в своих stories Юла опубликовала скриншот комментариев подписчиков, которые под одним из ее постов предположили, что она снова в положении.

По словам знаменитости, она не беременна, и пока пара решила остановиться на троих детях.

Жена Анатолича ответила на слухи о четвертой беременности

Скриншот

PR-менеджер с юмором отметила, что, возможно, выглядит беременной из-за того, что только поела.

"Ну кто же не ест на свадьбе?" - отметила она.

Жена Анатолича ответила на слухи о четвертой беременности

Скриншот

К слову, Анатолий Анатолич и Юла воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 2-летнего сына Нила. Через месяц после начала полномасштабной войны телеведущий вывез жену и детей во Францию.

Там семья шоумена некоторое время бесплатно жила в маленьком городке Муан-Сарту, а затем перебралась в Париж, где дочки звезды поступили в престижную школу.

Многодетный отец время от времени выезжал из Украины навестить семью, а в начале марта 2023 забрал родных в Киев.

Недавно Анатолий Анатолич показал, как выглядел в весе более 100 кг.

Также мы писали, что его 13-летнюю дочь обокрали за границей.

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