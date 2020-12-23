Друг Кернеса впервые рассказал о его единственной дочери: ей 11, зовут Соня

Геннадий Кернес (Фото: УНИАН)

У Геннадия Кернеса есть 11-летняя дочь и ее зовут Соня. Девочка проживает вместе со своей мамой в другой стране. Мэр Харькова очень любил свою единственную дочь и поддерживал с ней связь.

Как рассказал близкий друг Геннадия Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в интервью для издания "Страна", Соня вместе с мамой живет в Лондоне. Она общается со своими старшими братьями.

"Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она очень на него похожа – просто копия. И внешне и по характеру", - рассказал Фукс.

Стоит отметить, что о дочери мэра Харькова ни разу не упоминали в СМИ и кто мать Сони – неизвестно.

У него три сына: старший сын Кирилл Кернес – от брака с Оксаной Василенко, Даниил Привалов – от гражданского брака с Галиной Приваловой, Родион Гайсинский – сын его супруги Оксаны Гайсинской, но у них с Геннадием Кернесом были очень близкие отношения, и он считал его своим отцом.

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