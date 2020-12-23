Друг Кернеса вперше розповів про його єдину доньку: їй 11, звуть Соня

Геннадій Кернес (Фото: УНІАН)

У Геннадія Кернеса є 11-річна дочка і її звуть Соня. Дівчинка проживає разом зі своєю мамою в іншій країні. Мер Харкова дуже любив свою єдину дочку і підтримував з нею зв'язок.

Як розповів близький друг Геннадія Кернеса, бізнесмен Павло Фукс в інтерв'ю для видання "Страна", Соня разом з мамою живе в Лондоні. Вона спілкується зі своїми старшими братами.

"Їй 11 років. Звуть Соня. Вона живе зі своєю мамою в Лондоні. Сини Кернеса підтримують з нею взаємини. Він її шалено любив. Просто не хотів, щоб вона бачила його хворим. Вона дуже на нього схожа – просто копія. І зовні й за характером", - розповів Фукс.

Варто відзначити, що про дочку мера Харкова жодного разу не згадували в ЗМІ й хто мати Соні – невідомо.

У нього три сини: старший син Кирило Кернес – від шлюбу з Оксаною Василенко, Данило Привалов – від цивільного шлюбу з Галиною Приваловою, Родіон Гайсинський – син його дружини Оксани Гайсинської, але у них з Геннадієм Кернесом були дуже близькі стосунки, і він вважав його своїм батьком.

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