ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харькове попрощались с Кернесом: кто из политиков приехал хоронить экс-мэра

Харьков, Среда 23 декабря 2020 10:45
В Харькове попрощались с Кернесом: кто из политиков приехал хоронить экс-мэра
В Харькове провели в последний путь Кернеса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове 23 декабря прощаются с Геннадием Кернесом, который умер от осложнений коронавируса. Гроб с телом бывшего мэра находится в здании ХАТОБ, где проходит церемония прощания.

На траурное событие приехал друг и соратник Кернеса Михаил Добкин. Он принес цветы к гробу, дал комментарий журналистам и быстро уехал. Об этом пишет издание "Телеграф".

В Харькове попрощались с Кернесом: кто из политиков приехал хоронить экс-мэраВ Харькове попрощались с Кернесом: кто из политиков приехал хоронить экс-мэраМихаил Добкин приехал провести в последний путь Кернеса (фото: telegraf.com.ua)

Также на похоронах замечены мэр Киева Виталий Кличко, депутат Харьковского облсовета Евгений Мураев, бизнесмен Павел Фукс и нардеп Вадим Новинский.

В Харькове попрощались с Кернесом: кто из политиков приехал хоронить экс-мэра

Кличко, Новинский и Павел Фукс на похоронах Кернеса (фото: t.me/kharkov_now)

Также сообщается, что на церемонию пришел пасынок Кернеса Родион, а также старший сын Геннадия Кирилл. Они возложили цветы на могилу отца.

Отметим, что отпевают бывшего главу Харьковского горсовета в Кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Гроб с телом Кернеса доставили сюда еще вечером 22 декабря. Церемония началась в 7 утра 23 декабря. Все дороги вокруг собора перекрыты для транспорта. Возле здания собираются люди с цветами. Внутрь собора пускают только по спискам.

Кстати, в день прощания с мэром в городе объявлен траур, а в Оперном театре запланирована 4-х часовая панихида.

Как мы ранее писали, вдова Кернеса дала последнее обещание мужу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Геннадий КернесХарьков

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь