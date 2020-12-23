В Харькове попрощались с Кернесом: кто из политиков приехал хоронить экс-мэра

В Харькове провели в последний путь Кернеса (фото: РБК-Украина)

В Харькове 23 декабря прощаются с Геннадием Кернесом, который умер от осложнений коронавируса. Гроб с телом бывшего мэра находится в здании ХАТОБ, где проходит церемония прощания.

На траурное событие приехал друг и соратник Кернеса Михаил Добкин. Он принес цветы к гробу, дал комментарий журналистам и быстро уехал. Об этом пишет издание "Телеграф".

Михаил Добкин приехал провести в последний путь Кернеса (фото: telegraf.com.ua)

Также на похоронах замечены мэр Киева Виталий Кличко, депутат Харьковского облсовета Евгений Мураев, бизнесмен Павел Фукс и нардеп Вадим Новинский.

Кличко, Новинский и Павел Фукс на похоронах Кернеса (фото: t.me/kharkov_now)

Также сообщается, что на церемонию пришел пасынок Кернеса Родион, а также старший сын Геннадия Кирилл. Они возложили цветы на могилу отца.

Отметим, что отпевают бывшего главу Харьковского горсовета в Кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Гроб с телом Кернеса доставили сюда еще вечером 22 декабря. Церемония началась в 7 утра 23 декабря. Все дороги вокруг собора перекрыты для транспорта. Возле здания собираются люди с цветами. Внутрь собора пускают только по спискам.

Кстати, в день прощания с мэром в городе объявлен траур, а в Оперном театре запланирована 4-х часовая панихида.

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