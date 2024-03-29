"Дрони треба клєпати і вдень, і вночі". Чи можливо зробити мільйон БПЛА за рік: відповідь волонтера

Ми поспілкувалися з волонтером Геннадієм Міщевським про те, чи можливо виготовити один мільйон дронів за рік і що для цього потрібно.

Мільйон дронів за рік - це можливо?

Геннадій вважає, що це можливо, якщо добре "впрягтися". За його словами, благодійні організації виготовляють чимало дронів, проте самотужки таку велику кількість не вдасться зробити.

"Я вважаю, що треба робити все одразу. Це й держава повинна, тобто без масового виробництва на одних волонтерах далеко не заїдеш. Держава повинна забрати на себе те, що робиться важче. Я не уявляю, як би я вдома робив дрон Magura, який знищує кораблі. Для мене це поки важко та дорого", - каже волонтер.

Водночас крім великих і важких "пташок", на державному рівні потрібно випускати й маленькі дрони, так звані "семидюймові". На все потрібне масове виробництво, переконаний Міщевський.

"Потрібно наймати людей, які будуть змінами клєпати ті дрони, і вночі також. Причому воно повинно бути захищено. Багато хто каже, що держава нічого не робить, немає озброєння. Я думаю, що нам про нього просто не кажуть, але воно десь є. Нам про це не звітують і звітувати не повинні, оскільки це має бути секретно", - наголошує Геннадій.

Чому важливо робити багато дронів

Чоловік каже, що для нього зробити дрон - це означає врятувати чиєсь життя.

"Так, дрони зазвичай забирають життя, але те забране життя збереже наших військових. Це велика історія насправді. Мене це дуже мотивує, що я можу отак допомогти. На мою думку, це повинно бути основним", - ділиться Геннадій.

Він додає, що не варто боятися, якщо у вас не вийде. У такому випадку можна знайти організації, які перероблять ваш дрон, і він все-таки полетить.

"Насправді у мене руки не з плечей ростуть. Я прям дуже погано в цьому плані. Але маючи спільноту, яке може допомогти, відповісти на запитання та підказати, це стає прям дуже просто насправді", - розповідає волонтер про свій досвід.

А ще пригадує, що найвища хвала - це відгуки військових.

"Головне - це коментар, який дав військовий одному з членів нашого ком’юніті, що вони отримують багато дронів від різних волонтерів і виробників, і наша найкраща!" - підсумовує Геннадій.