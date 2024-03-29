"Дроны надо клепать и днем, и ночью". Возможно ли сделать миллион БПЛА за год: ответ волонтера

В декабре 2023 президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующего года Украина изготовит миллион дронов. Несколько позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев собирать дроны самостоятельно дома.

Мы пообщались с волонтером Геннадием Мищевским о том, возможно ли изготовить один миллион дронов за год и что для этого нужно.

Миллион дронов за год - это возможно?

Геннадий считает, что это возможно, если хорошо "упрячься". По его словам, благотворительные организации изготавливают немало дронов, однако в одиночку такое большое количество не удастся сделать.

"Я считаю, что надо делать все сразу. Это и государство должно, то есть без массового производства на одних волонтерах далеко не заедешь. Государство должно забрать на себя то, что делается труднее. Я не представляю, как бы я дома делал дрон Magura, который уничтожает корабли. Для меня это пока тяжело и дорого", - говорит волонтер.

В то же время, кроме больших и тяжелых "птичек", на государственном уровне нужно выпускать и маленькие дроны, так называемые "семидюймовые". На все нужно массовое производство, убежден Мищевский.

"Нужно нанимать людей, которые будут сменами клепать те дроны, и ночью тоже. Причем оно должно быть защищено. Многие говорят, что государство ничего не делает, нет вооружения. Я думаю, что нам о нем просто не говорят, но оно где-то есть. Нам об этом не отчитываются и отчитываться не должны, поскольку это должно быть секретно", - отмечает Геннадий.

Почему важно делать много дронов

Мужчина говорит, что для него сделать дрон - это значит спасти чью-то жизнь.

"Да, дроны обычно забирают жизнь, но та жизнь сохранит жизнь наших военных. Это большая история на самом деле. Меня это очень мотивирует, что я могу так помочь. По моему мнению, это должно быть основным", - делится Геннадий.

Он добавляет, что не стоит опасаться, если у вас не получится. В таком случае можно найти организации, которые переделают ваш дрон, и он все-таки полетит.

"На самом деле у меня руки не с плеч растут. Я прям очень плохо в этом плане. Но имея сообщество, которое может помочь, ответить на вопросы и подсказать, это становится прям очень просто на самом деле", - рассказывает волонтер о своем опыте.

А еще вспоминает, что высочайшая хвала - это отзывы военных.

"Главное - это комментарий, который дал военный одному из членов нашего комьюнити, что они получают много дронов от разных волонтеров и производителей, и наша лучшая!" - заключает Геннадий.