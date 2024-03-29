Скільки коштує зібрати FPV-дрон вдома: ціни на деталі вас точно здивують

На початку 2024 року українців закликали самостійно збирати дрони для ЗСУ. У мережі навіть з'явилися інструкції, як це правильно робити та які деталі потрібно закуповувати. Проте навколо цієї теми побутує міф, що зібрати один дрон - справа дорога.

РБК-Україна (проєкт Styler) розпитало волонтера Геннадія Міщевського, який виготовив уже понад 30 дронів, про те, скільки йому обходиться одна "пташка" та скільки вільного часу це вимагає.

Скільки коштує зібрати FPV-дрон вдома

За словами Геннадія, середня вартість його дронів становить до 10 000 гривень. Це приблизно 200 доларів за пристрій без батарейки та 240 доларів - із нею.

Проте на таку відносно невисоку ціну дрона впливає вагомий фактор.

"Це в тому числі тому, що в мене є бюджет купувати деталі не тоді, коли вони мені треба, а тоді, коли вони дешеві. Я чекаю на купони, акції, розпродажі. Коли деталь дешева, я її закупляю. Відповідно до мене постійно купа всього пливе. Якби я збирав один дрон, і все, це було б значно дорожче. А якщо купувати оптом, виходить дешевше", - пояснює Геннадій.

Він додає, що найдорожча деталь - це відеопередавач. Він отримує відео з камери та передає в окуляри оператора БПЛА.

Ціни на деталі для дронів

За даними OLX, найдешевше обійдуться пропелери та антена - приблизно 200 та 499 гривень відповідно. Медіанна ціна корпусу - 990 гривень.

Електроніка коштуватиме дорожче:

камера - 1 400 гривень

мотори - 1 725 гривень за штуку, а їх необхідно щонайменше чотири

контролер - 4 300 гривень

відеопередавач - 2 500 гривень

акумулятор - 2 450 гривень

Також для FPV-дронів потрібні зарядні пристрої для зарядки акумулятора із середньою вартістю 2 025 гривень за штуку. Спеціальні окуляри для керування дроном коштують орієнтовно 16 100 гривень.

Але якщо не враховувати дві останні деталі, то середня вартість дрона становить понад 19 800 гривень.

Скільки часу потрібно на один дрон

"Якщо все підрахувати, то на один дрон від початку до кінця піде десь дві години разом із прошивкою", - каже волонтер.

Але загалом збірка дрона є поступовим процесом, адже не всі деталі приїжджають одночасно.

Так, наприклад, Геннадій замовив камери. Коли вони приїдуть, він їх розбере, замінить потрібні дроти, усе з’єднає та покладе чекати. Так буде відбуватися з кожною новою складовою.

А от коли всі деталі будуть готові до роботи, потрібно тільки пів години, щоб усе встановити на свої місця.