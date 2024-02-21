Українцям показали, як готують бойових пілотів FPV-дронів (відео)

Керувати дронами в Україні вчать дорослих і навіть дітей у школах . Нещодавно сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів було створено на базі Донецького прикордонного загону.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України розповідає, з чого складається навчання майбутніх операторів БПЛА.

Як відбувається навчання

За словами прикордонників, відкритий нещодавно власними силами сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів складається з п'ятьох робочих станцій із програмним забезпеченням.

Спершу майбутні оператори бойових дронів під керівництвом досвідчених інструкторів проходять підготовку на симуляторі польотів.

Операторами БПЛА стануть лише найкращі (фото: dpsu.gov.ua)

Впродовж курсу охочі стати оператором БПЛА відточують навички керування дроном на програмі, максимально наближеній до реальних польотів.

"Симулятор точно передає динаміку та моторику руху FPV-дронів", - уточнили в ДПСУ.

До реальних польотів майбутні "пілоти" перейдуть після тренувань на симуляторі.

На думку експертів, такий клас "відкриває нові можливості в підготовці висококваліфікованих операторів, котрі вже незабаром матимуть можливість показати всі свої набутті уміння в бойових умовах".

Що треба знати про FPV-дрони

Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою функції "вид від першої особи" (англійською абревіатура FPV розшифровується як First Person View).

Йдеться про можливість передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

Тобто оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо за допомогою спеціальних окулярів - буцімто він сидить усередині самого літального апарату (подібно до пілота).

Застосування FPV-дронів у війні проти російських загарбників суттєво допомагає Збройним силам - зберігає життя наших військових і дозволяє прицільно знищувати ворога й дороговартісну ворожу техніку.