Українцям показали, як готують бойових пілотів FPV-дронів (відео)
Керувати дронами в Україні вчать дорослих і навіть дітей у школах. Нещодавно сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів було створено на базі Донецького прикордонного загону.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України розповідає, з чого складається навчання майбутніх операторів БПЛА.
Як відбувається навчання
За словами прикордонників, відкритий нещодавно власними силами сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів складається з п'ятьох робочих станцій із програмним забезпеченням.
Спершу майбутні оператори бойових дронів під керівництвом досвідчених інструкторів проходять підготовку на симуляторі польотів.
Операторами БПЛА стануть лише найкращі (фото: dpsu.gov.ua)
Впродовж курсу охочі стати оператором БПЛА відточують навички керування дроном на програмі, максимально наближеній до реальних польотів.
"Симулятор точно передає динаміку та моторику руху FPV-дронів", - уточнили в ДПСУ.
До реальних польотів майбутні "пілоти" перейдуть після тренувань на симуляторі.
На думку експертів, такий клас "відкриває нові можливості в підготовці висококваліфікованих операторів, котрі вже незабаром матимуть можливість показати всі свої набутті уміння в бойових умовах".
Що треба знати про FPV-дрони
Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою функції "вид від першої особи" (англійською абревіатура FPV розшифровується як First Person View).
Йдеться про можливість передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.
Тобто оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо за допомогою спеціальних окулярів - буцімто він сидить усередині самого літального апарату (подібно до пілота).
Застосування FPV-дронів у війні проти російських загарбників суттєво допомагає Збройним силам - зберігає життя наших військових і дозволяє прицільно знищувати ворога й дороговартісну ворожу техніку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки охочих "провалюють" відбір на пілота БПЛА.
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