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Українцям показали, як готують бойових пілотів FPV-дронів (відео)

Середа 21 лютого 2024 17:20
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Українцям показали, як готують бойових пілотів FPV-дронів (відео) Оператором БПЛА може стати не кожен (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Керувати дронами в Україні вчать дорослих і навіть дітей у школах. Нещодавно сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів було створено на базі Донецького прикордонного загону.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України розповідає, з чого складається навчання майбутніх операторів БПЛА.

Як відбувається навчання

За словами прикордонників, відкритий нещодавно власними силами сучасний клас для підготовки пілотів FPV-дронів складається з п'ятьох робочих станцій із програмним забезпеченням.

Спершу майбутні оператори бойових дронів під керівництвом досвідчених інструкторів проходять підготовку на симуляторі польотів.

Українцям показали, як готують бойових пілотів FPV-дронів (відео)

Операторами БПЛА стануть лише найкращі (фото: dpsu.gov.ua)

Впродовж курсу охочі стати оператором БПЛА відточують навички керування дроном на програмі, максимально наближеній до реальних польотів.

"Симулятор точно передає динаміку та моторику руху FPV-дронів", - уточнили в ДПСУ.

До реальних польотів майбутні "пілоти" перейдуть після тренувань на симуляторі.

На думку експертів, такий клас "відкриває нові можливості в підготовці висококваліфікованих операторів, котрі вже незабаром матимуть можливість показати всі свої набутті уміння в бойових умовах".

Що треба знати про FPV-дрони

Керування FPV-дронами здійснюється за допомогою функції "вид від першої особи" (англійською абревіатура FPV розшифровується як First Person View).

Йдеться про можливість передавання відео в реальному часі з камери, що встановлена в передній частині БПЛА.

Тобто оператор керує безпілотником за допомогою пульта і бачить місцевість навколо за допомогою спеціальних окулярів - буцімто він сидить усередині самого літального апарату (подібно до пілота).

Застосування FPV-дронів у війні проти російських загарбників суттєво допомагає Збройним силам - зберігає життя наших військових і дозволяє прицільно знищувати ворога й дороговартісну ворожу техніку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки охочих "провалюють" відбір на пілота БПЛА.

Читайте також, скільки заробляють оператори дронів у ЗСУ та які вимоги до кандидатів.

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