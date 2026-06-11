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РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та сотнями дронів: як відпрацювала ППО

08:09 11.06.2026 Чт
2 хв
Ворог запустив дрони з кількох напрямків, атака станом на зараз продовжується
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та сотнями дронів: як відпрацювала ППО Фото: українські захисники збили 195 дронів (Getty Images)
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Росіяни в ніч на 11 червня атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей вдалось збити, але попри роботу ППО є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Згідно звіту, атака почалася ще з вечора 10 червня, після 18:00. Станом на ранок відомо, що ворог за цей час атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Бєлгородської області, а також запустив 221 ударний дрон типу "Шахед" (в тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники летіли з кількох напрямків, а саме: Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська (РФ), і з окупованого Криму - Чауди та Гвардійського.

Повітряну атаку РФ відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Попередньо, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 дронів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 21 безпілотника на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

РФ атакувала Україну ракетами &quot;Іскандер-М&quot; та сотнями дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що росіяни атакували у Чорному морі два суховантажних судна під прапором Барбароса та Панами, які прямували морським коридором.

Окрім того, окупанти здійснили кілька хвиль ударів по півдню Одеської області. Під ворожі удари потрапили цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура.

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РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та сотнями дронів: як відпрацювала ППО
РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та сотнями дронів: як відпрацювала ППО
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