РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та сотнями дронів: як відпрацювала ППО

Росіяни в ніч на 11 червня атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей вдалось збити, але попри роботу ППО є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Згідно звіту, атака почалася ще з вечора 10 червня, після 18:00. Станом на ранок відомо, що ворог за цей час атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Бєлгородської області, а також запустив 221 ударний дрон типу "Шахед" (в тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники летіли з кількох напрямків, а саме: Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська (РФ), і з окупованого Криму - Чауди та Гвардійського.

Повітряну атаку РФ відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 дронів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 21 безпілотника на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.