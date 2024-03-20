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Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, - Федоров

Середа 20 березня 2024 16:38
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Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, - Федоров Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, український уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні", тому що у Кабміну недостатньо коштів.

Федоров нагадав, що зараз Україна перебуває на шляху до показника виробництва понад 1 мільйон безпілотників на рік.

"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників (на рік - ред.)", - уточнив Федоров.

Він розповів, що у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

Федоров зазначив, що головна проблема у секторі безпілотників - фінансова. Наразі наша країна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що 2024 року українським захисникам передадуть мільйон дронів власного виробництва.

При цьому пізніше заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла, що впевнена, що наша країна за 2024 рік може виробити близько 2 млн безпілотників. Виробництво продовжує зростати.

Більш детально про те, чи може мільйон безпілотників вплинути на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

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