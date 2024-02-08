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"ДРГ тут ні до чого". Киянам розказали, чому в столиці стане більше блокпостів

Київ, Четвер 08 лютого 2024 11:31
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"ДРГ тут ні до чого". Киянам розказали, чому в столиці стане більше блокпостів Фото: В Києві збільшать кількість блокпостів (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Києві на Оболоні нещодавно встановили нові блокпости та повідомили, що шукають ДРГ. З'ясувалося, що перевірка ТЦК та ДРГ тут ні чого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко "24 каналу".

Що відомо про блокпости в столиці

Сергій Попко зазначив, що це були тренування. Він зазначив, що захист Києва і його мешканців потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", - сказано в повідомленні.

Попко наголосив, що головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Водночас такі тренування у Києві проводитимуть й надалі – системно.

Пошуки ДРГ

Раніше в ТЦК повідомили, що в Оболонському районі Києва в рамках пошукових заходів, проведених за участю представників Сектору оборони №1, Оболонського ТЦК, СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, ведеться пошук.

Початково повідомлення вказувало на пошуки ворожих ДРГ, але згодом цю інформацію було видалено.

До речі, на кінець грудня в Києві також зафіксували збільшення кількості блокпостів. Тоді влада пояснила, що це пов'язано з проведенням безпекових навчань. У межах цих навчань тимчасово встановлювали блокпости та обмежувальні знаки, проводили перевірку автомобілів.


Раніше ми писали, що Кличко розказав, коли відновлять рух потяги метро від "Деміївської" до "Теремків".

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