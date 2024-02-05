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Шукають ДРГ. В Оболонському районі Києва встановили блокпости (фото)

Київ, Понеділок 05 лютого 2024 16:28
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Шукають ДРГ. В Оболонському районі Києва встановили блокпости (фото) Фото: в Оболонському районі Києва встановили блокпости (facebook.com/obolonrtck)
Автор: Іван Носальський

В Оболонському районі Києва співробітники територіального центру комплектування та соцпідтримки спільно з поліцією встановили блокпости. Вони шукають диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оболонський районний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у місті Києві у Facebook.

Як зазначили у ТЦК, в Оболонському районі Києва проводять пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції.

Фото: блокпости на Оболоні (facebook.com/obolonrtck)

Метою таких заходів є виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога, уточнили у військкоматі.

Блокпости у Києві

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в Києві також встановили тимчасові блокпости. Це робили у рамках навчань.

Тоді влада Києва зазначала, що інформації про видачу повісток на блокпостах "у них немає", а ТЦК має право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва у "дозволений законодавством спосіб".

При цьому у соцмережах кияни масово писали про те, що отримували повістки під час перевірки на блокпостах.

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