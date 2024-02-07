Скільки в Києві повинен коштувати проїзд: відповідь експерта

Транспортні експерти неодноразово висловлювали думку про те, що громадський транспорт майже завжди збитковий для великих міст. Це, зокрема, може бути причиною підвищення вартості проїзду. Але водночас доцільно порівняти ціни на пересування громадськими й приватними автобусами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Чи потрібен Києву громадський транспорт

Бахматов пояснює, що не всі кияни користуються автомобілями чи послугами таксі. І якщо громадського транспорту не буде, Київ перестане рухатися.

"Кожен із нас пішохід. Потім йдуть люди, які їздять маршрутками, а потім - власники автомобілів. Без громадського транспорту Київ зупиниться, бо 50% пасажирів у комунальному транспорті - це люди з пільгами. Якщо не буде громадського транспорту, ці 50% не доїдуть", - пояснює експерт.

Яка оптимальна вартість проїзду

"Віктор Брагінський сказав, що економічно обґрунтований тариф на метро 30 гривень. Так от чомусь маршрутки ефективно працюють по 15 гривень. Чому приватний перевізник може з умовним комфортом надавати сервіс за 15 гривень, а міська влада не може? Нагадаю, що якщо приватному перевізнику невигідно, він не поїде", - наголошує Бахматов.

Додамо, що ймовірне подорожчання проїзду пов'язане з витратами метро на електрику. Брагінський нагадав, що цьогоріч КП повинне сплатити 1,6 млрд грн, відтак, і тариф мав би зрости пропорційно.

Чи можна в Києві зробити безкоштовний громадський транспорт

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі це цікаво, а довгостроковій - вб'є інфраструктуру міста й призведе до колапсу", - каже Максим Бахматов.

Для ухвалення правильного та ефективного рішення потрібно провести аудит і детальні розробки зі Світовим банком.

"Це так зване державне приватне партнерство. Коли є місто, є держава, яка гарантує, що місто буде існувати, а є приватний інвестор, який дає кошти. Потім вони починають працювати й контролювати виконання завдань. За таким принципом побудований аеропорт "Бориспіль", - наводить приклад фахівець.